Проданный Порошенко завод "Кузня на Рыбальском" увеличил прибыль на 78%

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" по итогам работы в 2018 году, согласно предварительным данным компании, увеличило чистую прибыль на 77,84% – до 33,12 миллиона гривень.

Об этом компания сообщили в четверг в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что финансовый результат за прошлый год компания планирует утвердить на ежегодном собрании акционеров 22 апреля.

Активы компании, по итогам работы в прошлом году, уменьшились на 8,7% – до 301,24 млн грн. Основные средства сократились на 60,13% – до 109, 94 млн грн.

Долгосрочные финансовые инвестиции по итогам ушедшего года возросли в 5,26 раз – до 109,94 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 84,73% – до 718,73 млн грн.

Долгосрочные обязательства возросли на 56,52% – до 162 млн грн, а текущие обязательства увеличились на 12,43% – до 1,58 млрд грн.

Собственный капитал компании за год увеличился на 11,39% – до 339,12 млн грн.

Кроме того, в 2018 году возросла на 26,36% численность работников предприятия — до 676 чел.

Нераспределенная прибыль ЧАО к 1 января 2019 года составляла 34,68 млн грн.

Помимо годовой финансовой отчетности, акционеры планируют утвердить также новую редакцию ряда уставных документов, включая устав и внутреннее положение о Набсовете и правлении компании, результаты аудита за 2018 год, а также порядок распределения прибыли за минувший год.

Напоминаем:

Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузня") был создан в 1862 году.

В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.

С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.

С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.

В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.

Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

По данным СМИ, Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" около 300 млн долларов.

Напомним, что в конце февраля 2019 года Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр.