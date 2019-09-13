Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

13 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,65 - 24,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,65 - 24,68 гривни;

Евро - 27,34 - 27,37 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,66 - 24,94 гривни. Евро покупают по 27,13 гривни, продают по 27,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,76 - 24,83 гривни, евро - 27,29 - 27,40 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.

12 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,85 - 24,87 гривни за доллар.

12 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

Экономическая правда