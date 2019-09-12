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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Четверг, 12 сентября 2019, 17:09
 

12 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,75 - 24,78 гривни;

Евро - 27,32 - 27,34 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 12 сентября на уровне 24,96 гривни за доллар.

12 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,85 - 24,87 гривни за доллар.

Экономическая правда

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