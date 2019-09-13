Курс гривни бъет трехлетние рекорды

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,22 гривни (на 12 сентября - 27,47 гривни).

Последний раз такие котировки гривни к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Напомним:

12 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,85 - 24,87 гривни за доллар.

12 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

Экономическая правда