Курс гривни бъет трехлетние рекорды
Пятница, 13 сентября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,22 гривни (на 12 сентября - 27,47 гривни).
Последний раз такие котировки гривни к доллару наблюдались в августе 2016 года.
Напомним:
12 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,85 - 24,87 гривни за доллар.
12 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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