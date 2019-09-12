Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

12 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,85 - 24,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,85 - 24,87 гривни;

Евро - 27,39 - 27,41 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,79 - 25,06 гривни. Евро покупают по 27,22 гривни, продают по 27, 36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,90 - 24,94 гривни, евро - 27,28 - 27,43 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 12 сентября на уровне 24,96 гривни за доллар.

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,93 - 24,96 гривни за доллар.

11 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,91 - 24,94 гривни за доллар.

Экономическая правда