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После презентации новых iPhone стоимость Apple снова превысила 1 триллион долларов

Четверг, 12 сентября 2019, 20:10
 

Капитализация американской компании Apple превысила 1 триллион долларов.

Об этом следует из данных биржи NASDAQ.

На закрытии торгов 11 сентября цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти 223,6 доллара. Рост составил 3,18%. 

По капитализации компания из Купертино уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет 1,039 трлн долларов.

Как отмечает Reuters, Apple внесла наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ. 11 сентября американские фондовые индексы в целом показали рост на фоне решения властей Китая не облагать пошлинами 16 товарных позиций.

"Рынок все еще верит, что реальная сделка возможна и все эти движения Белого дома и Китая — это просто тактика переговоров", — заявил Тим Гриски, главный инвестстратег в Inverness Counsel.

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Напоминаем:

10 сентября компания выпустила сразу три новые модели iPhone.

Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.

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Apple

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