После презентации новых iPhone стоимость Apple снова превысила 1 триллион долларов
Капитализация американской компании Apple превысила 1 триллион долларов.
Об этом следует из данных биржи NASDAQ.
На закрытии торгов 11 сентября цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти 223,6 доллара. Рост составил 3,18%.
По капитализации компания из Купертино уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет 1,039 трлн долларов.
Как отмечает Reuters, Apple внесла наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ. 11 сентября американские фондовые индексы в целом показали рост на фоне решения властей Китая не облагать пошлинами 16 товарных позиций.
"Рынок все еще верит, что реальная сделка возможна и все эти движения Белого дома и Китая — это просто тактика переговоров", — заявил Тим Гриски, главный инвестстратег в Inverness Counsel.
Рекомендуем почитать: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max и другие: что Apple презентовала в Купертино
Напоминаем:
10 сентября компания выпустила сразу три новые модели iPhone.
Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua