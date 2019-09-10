Презентація нових iPhone 11: онлайн-трансляція

Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом. Економічна правда буде вести текстову онлайн-трансляцію.

Що відомо до початку трансляції?

10 вересня компанія Apple випустить одразу три нові моделі iPhone — більш швидкі і стійкі до ударів, з поліпшеною камерою і матовою задньою панеллю.

За даними Bloomberg, головною особливістю нових iPhone стане система камер на задній панелі з третім датчиком для зйомки надширококутних фотографій і відео.



За допомогою датчиків смартфон зніматиме три зображення одночасно і використовуватиме штучний інтелект для автоматичної корекції комбінованої фотографії.

Крім того, в нових телефонах будуть значно поліпшені можливості запису відео, наближаючи їх до професійних відеокамер. Apple розробила функцію, яка дозволяє користувачам ретушувати, застосовувати ефекти, змінювати кольори, обрізати відео під час запису в реальному часі на пристрої.

Що стосується зовнішнього вигляду нових iPhone, він буде майже ідентичний минулорічним моделям. Відрізнятися буде лише задня поверхня пристрою, яка стане матовою. Розмір смартфонів залишиться таким самим.

Нові моделі будуть більш стійкі до ударів завдяки новій технології опору руйнуванню. Також Apple значно підвищила водостійкість нових моделей, що дозволить їм занурюватися у воду на більше, ніж 30 хвилин.

Завдяки багатокутному сенсору Face ID користувачі зможуть розблокувати смартфон навіть якщо пристрій лежить на столі.

Нові моделі будуть мати оновлені OLED-екрани, в яких відсутня чутлива до тиску технологія 3D Touch. Цього року Apple замінила її на Haptic Touch.

Всі нові айфони матимуть більш швидкі процесори A13. Проте жодна з нових моделей не буде підтримувати 5G.

Смартфон iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Ціна 749 999 1099 Роздільна здатність екрану 6.1-дюйма LCD (1,792x828) 5.8-дюйма OLED (2436x 1125) 6.5-дюйма OLED (2688x 1242) CPU A13 A13 A13 RAM 4GB 6GB 6GB Пам’ять 64GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Основні камери Dual 12-MP Triple 12-MP Triple 12-MP Фронтальна камера 12-MP 12-MP 12-MP Ємність батареї 3,110 mAh 3,190 mAh 3,500 mAh





Зарубіжні ЗМІ, посилаючись на свої джерела, називають такі ціни на нові iPhone 11:

iPhone 11R: від 749 дол

iPhone 11: від 999 дол

iPhone 11 Max: від 1099 дол