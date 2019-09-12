Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

Четверг, 12 сентября 2019, 15:57

Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.

Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть "Цитрус".

Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:

  • iPhone 11: от 23 999 гривен (в США - от 699 долларов)
  • iPhone 11 Pro: от 34999 гривен (в США - от 999 долларов)
  • iPhone Pro 11 Max: от 37999 гривен (в США - от 1099 долларов)
  • Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10999 гривен (в США - от 329 долларов)
  • Apple Watch Series 5 40 мм: от 13699 гривен (в США - от 399 долларов)
  • Apple Watch Series 5 44 мм: от 14699 гривен (в США - от 429 долларов).

Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 - от 9499 гривен, Apple Watch Series 3 - от 6499 гривен (в США - от 199 долларов).

Читайте также: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max и другие: что Apple презентовала в Купертино

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

iPhone Apple цены

powered by lun.ua
Материалы по теме
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max и другие: что Apple презентовала в Купертино 11 сентября 2019, 07:57
Google обнаружил двухлетнюю операцию по взлому тысяч iPhone 30 августа 2019, 14:49
Интернет-мошенник продал гаечный ключ вместо iPhone за 22 тысячи 27 июня 2019, 17:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!