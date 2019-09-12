Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине
Четверг, 12 сентября 2019, 15:57
Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.
Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть "Цитрус".
Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:
- iPhone 11: от 23 999 гривен (в США - от 699 долларов)
- iPhone 11 Pro: от 34999 гривен (в США - от 999 долларов)
- iPhone Pro 11 Max: от 37999 гривен (в США - от 1099 долларов)
- Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10999 гривен (в США - от 329 долларов)
- Apple Watch Series 5 40 мм: от 13699 гривен (в США - от 399 долларов)
- Apple Watch Series 5 44 мм: от 14699 гривен (в США - от 429 долларов).
Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 - от 9499 гривен, Apple Watch Series 3 - от 6499 гривен (в США - от 199 долларов).
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