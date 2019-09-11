iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max и другие: что Apple презентовала в Купертино

Apple представила новoе поколение iPhone, серию часов Apple Watch 5 и новый iPad. Чем в этот раз удивила компания? (укр)

10 вересня Apple представила нове покоління iPhone, серію годинників Apple Watch 5, 10.2-дюймовий iPad, сервіси підписки на оригінальні фільми та серіали Apple TV+ та ігри Arcade. ЕП зібрала головні факти про кожну новинку.

10,2-дюймовий iPad

Новий 10,2-дюймовий iPad початкового рівня замінить 9,7-дюймовий iPad і коштуватиме від 329 дол за версію з 32 Гб пам’яті та 429 дол — з 128 Гб. Це буде перший iPad сьомого покоління. Він сумісний з повнорозмірною смарт-клавіатурою та олівцем першого покоління Apple.

Планшет оснащений чіпом A10 Fusion. Він трохи менш потужний, ніж чіп A10X Fusion, який використовує iPad Pro другого покоління, але досить потужний для планшета початкового рівня. Apple також каже, що вперше корпус цього iPad виготовлений з переробленого алюмінію.

Представлений iPad оснащений задньою камерою на 8 Мп, Retina-екраном і стереоаудіосистемою. Він також має Wi‑Fi модуль та гігабітний LTE-модуль.

Акумулятор забезпечує десятигодинну роботу пристрою. На планешті встановлена операційна система iPadOS, яка підтримує мультизадачність.

Планшет можна буде придбати з 30 вересня.

iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max

Apple вирішила не зражувати себе і чергові флагманські моделі випустила з "чубчиком". Це в той час, коли головний конкурент Samsung у флагамані Galaxy S10 взагалі відмовився від цієї особливості, а Huawei у флагмані P30 Pro звела "чуб" до крихітного вирізу.

Хай там як, а нові флагмани Apple оснащені пам’ятю на 64, 256 та 512 Гб і будуть доступні в чотирьох кольорах: золотий, сірий, срібний та зелений "орел".

iPhone 11 Pro отримав 5,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2436х1125 пікселів і щільністю 458 ppi, iPhone 11 Pro Mах — 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2688‑by‑1242 пікселів і щільністю 458 ppi.

Обидві моделі мають ступінь захисту від води і пилу на рівні IP68. Тобто смартфони можуть перебувати на глибині 4 м до 30 хв.

Серцем смартфонів є чіп A13 Bionic, який, за словами представників Apple, значно випереджає за потужністю головниx конкурентів.

фото The Verge

В гонитві за конкурентами Apple зробила окремий акцент на нові можливості системи трьох камер.

Смартфони отримали ширококутну камеру з діафрагмою f/1.8, телекамеру з діафрагмою f/2.4, камеру з ультрашироким об'єктивом з 120-градусним полем зору і діафрагмою f/ 2.0, що збирає на 40% більше світла порівняно з камерою XS.

Камери забезпечують 0,5х, 1х та 2х оптичне збільшення. Передня камера має датчик на 12 Мп і може знімати відео 4К та сповільнене відео.

Apple оновила не лише датчики камер, а й програмне забезпечення для них. В результаті флагамени отримали спеціальний нічний режим для підвищення продуктивності при темному освітленні. Ця функція вмикається автоматично.

Нічний режим

iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Mах можуть знімати 4К-відео з розширеним динамічним діапазоном та кінематографічною стабілізацією. У смартфон також вбудоване потужне ПЗ для редагування відзнятого відео.

Крім того, розробники додали смартфону тривалості "життя" на одному заряді.

Батарея iPhone 11 Pro дозволяє смартфону працювати на чотири години довше, ніж батарея iPhone XS. Своєю чергою, акумулятор iPhone 11 Pro Mах забезпечує роботу смартфона на п'ять годин довше, ніж батарея IPhone XS Max.

Акумулятор заряджається до 50% за 30 хв завдяки швидкій 18-ватній зарядці, що йде в коробці із смартфоном.

Ціни iPhone 11 Pro 64 Гб — 999 дол 256 Гб — 1 149 дол 512 Гб — 1 349 дол iPhone 11 Pro Mах 64 Гб — 1 099 дол 256 Гб — 1 249 дол 512 Гб — 1 449 дол

iPhone 11

Виходячи з характеристик, iPhone 11 — це, скоріше, послідовник iPhone Xr, ніж iPhone Xs.

Він з'явиться в шести кольорах: фіолетовому, білому, зеленому, жовтому, червоному та чорному.

Характеристики екрана не змінилися — це той самий LCD-дисплей на 6,1 дюйма.



Працює новий іPhone на чіпі A13 Bionic, який, як зазначили в Apple, має найшвидший центральний та графічний процесори і значно перевершує флагмани Samsung, Google та Huawei. Читай также "Покупай китайское!" Какие смартфоны выбирают украинцы Обзор Honor 20: что скрывает новый молодежный флагман от Huawei Обзор Samsung Galaxy S10: чем удивил/огорчил ЭП корейский флагман

Найбільших змін зазнала камера. iPhone 11 отримав подвійну камеру на 12 Мп з надшироким кутом зору та двократним оптичним зумом без втрати якості.



Крім того, камера має поліпшену систему відеостабілізації. Апарат зніматиме відео 4К на швидкості 60 кадрів за секунду, матиме функцію уповільненої зйомки та розширений динамічний діапазон для відео.

Фронтальна камера також має 12 Мп і може знімати 4K-відео.



"Одинадцятий" працюватиме на годину довше, ніж Xr. Батарея iPhone Xr розрахована на 15 годин інтернету, 16 годин відео, 25 годин розмови або 65 годин аудіо.



Ціна на iPhone 11 стартує з позначки 699 дол з 32 Гб внутрішньої пам'яті. Loading...

Apple Watch

Новий Apple Watch, вже п'ятого покоління, отримав інноваційний, завжди увімкнений дисплей. Дисплей LTPO оновлюється динамічно: від 60 Гц в активному режимі до 1 ГГц у режимі економії енергії.

Годинник отримав Retina Display. Ресурс акумулятора, як і раніше, становить 18 год. Дизайн не зазнав особливих змін, проте з'явилися нові моделі корпусів — титановий та керамічний.



У "розумних" годинників поліпшили функцію міжнародного екстреного виклику. Відтепер вона працює у понад 150 країнах світу за допомогою натискання та утримання бічної кнопки.



Генеральний директор Apple Тім Кук під час презентації зазначив, що годинники вироблені з переробленого алюмінію. За його словами, Apple Watch допомагає проводити дослідження у сфері охорони здоров'я, певно, натякаючи на запроваджену у 2018 році функцію ЕКГ.



Ціна на годинники п'ятої серії стартує з 399 дол, моделі з модемом коштуватимуть від 499 дол. Вартість годинників Apple Watch 3 буде починатися із 199 дол.

Не Apple Music єдиною

Вже незабаром до Apple Music додадуться ще дві підписки від Apple.



Конкурент Netflix Apple TV+ — новий сервіс підписки на оригінальні фільми та серіали. Первістком стане фільм See з Джейсоном Момоа про світ без зору.



Apple TV+ буде доступний з 1 листопада у ста країнах за 4,99 дол на місяць для всієї родини. У разі купівлі планшета, смартфона чи ноутбука компанії Apple TV+ буде доступний на рік безкоштовно.



Друга новинка — Apple Arcade. Це сервіс підписки на ігри, у які користувачі зможуть грати на смартфонах, планшетах та Apple TV. Опція буде доступна з 19 вересня за 4,99 дол для всієї родини. Пробна версія буде безкоштовною протягом місяця.

