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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Среда, 11 сентября 2019, 11:18
 

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,93 - 24,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,93 - 24,96 гривни;

Евро - 27,50 - 27,54 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,84 - 25,11 гривни. Евро покупают по 27,32 гривни, продают по 27,76 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,91 - 24,96 гривни, евро - 27,42 - 27,54 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 11 сентября на уровне 24,88 гривни за доллар.

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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