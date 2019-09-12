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Курс валют: доллар возвращает утраченное

Четверг, 12 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 12 сентября на уровне 24,96 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,47 гривни (на 11 сентября - 27,47 гривни).

Напомним:

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,93 - 24,96 гривни за доллар.

11 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,91 - 24,94 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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