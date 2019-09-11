Гривна на закрытии межбанка немного укрепилась
Среда, 11 сентября 2019, 17:20
11 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,91 - 24,94 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,91 - 24,94 гривни;
Евро - 27,39 - 27,42 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 11 сентября на уровне 24,88 гривни за доллар.
11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,93 - 24,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
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