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Гривна на закрытии межбанка немного укрепилась

Среда, 11 сентября 2019, 17:20
 

11 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,91 - 24,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,91 - 24,94 гривни;

Евро - 27,39 - 27,42 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 11 сентября на уровне 24,88 гривни за доллар.

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,93 - 24,96 гривни за доллар.

Экономическая правда

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