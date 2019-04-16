В одном из подразделений "Укргазвыдобування" проходят обыски

Представители правоохранительных органов проводят обыски в филиале "Укргазвыдобування" - буровом управлении "Укрбургаз".

Об этом говорится в сообщении "УГВ".

"Обыски, которые проводят сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и Службы безопасности, происходят по постановлению следственного судьи Киевского районного суда Харькова. Согласно постановлению, изъятию подлежат документы, касающиеся хозяйственных отношений общества с одним из контрагентов", - сказано в сообщении.

Представители "Укргазвыдобування" сообщают о готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства и добровольно предоставили представителям правоохранительных органов все документы о сотрудничестве "Укргазвыдобування" с контрагентом, который фигурирует в соответствующем постановлении.

"Однако работники правоохранительных органов требуют от "УГВ" предоставления ряда документов и коммерческой информации о партнерстве еще с более чем 10 другими подрядными организациями, о которых в постановлении не говорится", - также отмечают в компании.

Экономическая правда