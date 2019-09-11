Гривня резко выросла выше психологической отметки
Среда, 11 сентября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 11 сентября на уровне 24,88 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,47 гривни (на 10 сентября - 27,61 гривни).
Напоминаем:
10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.
10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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