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Гривня резко выросла выше психологической отметки

Среда, 11 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 11 сентября на уровне 24,88 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,47 гривни (на 10 сентября - 27,61 гривни).

Напоминаем:

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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