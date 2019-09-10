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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 10 сентября 2019, 11:04
 

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,85 - 24,88 гривни;

Евро - 27,43 - 27,46 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,81 - 25,07 гривни. Евро покупают по 27,28 гривни, продают по 27,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,92 - 25,08 гривни, евро - 27,43 - 27,54 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 10 сентября на уровне 25,03 гривни за доллар.

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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