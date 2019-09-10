Все разделы
Укр / Рус

Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

Вторник, 10 сентября 2019, 17:20
 

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,00 - 25,03 гривни;

Евро - 27,60 - 27,62 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 10 сентября на уровне 25,03 гривни за доллар.

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 10 сентября 2019, 11:04
Курс валют: гривня приблизилась к психологической отметке 10 сентября 2019, 09:00
Гривня начинает неделю с укрепления 9 сентября 2019, 08:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!