Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
Вторник, 10 сентября 2019, 17:20
10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,00 - 25,03 гривни;
Евро - 27,60 - 27,62 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 10 сентября на уровне 25,03 гривни за доллар.
10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
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