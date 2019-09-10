Прокуратура разоблачила растрату почти 1 миллиона на предприятии "Укроборонпрома"

Военная прокуратура

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 миллиона гривень из госбюджета директору предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины на своем сайте.

"Военной прокуратурой Сумского гарнизона сообщено о подозрении директору ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", который входит в состав ГК "Укроборонпром" и директору частного общества в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для ВСУ Минобороны было направлено 917 тыс. грн.

В феврале 2019 года Минобороны и "Государственный НИИ химических продуктов" заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения. После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и тому подобное.

"Следствием установлено, что директор госпредприятия в течение 2019 года растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция ч.4 см.191 УК предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В прокуратуре уточнили, что сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению.

Напомним:

В июле-2019 аудит еще одного завода "Укроборонпрома" обнаружил торговлю с РФ и миллионные потери.

Также сообщалось, что доходы "Укроборонпрома" за 2018 год превысили расходы на 4 миллиарда.

Отмечалось, что причина того, что затраты на себестоимость товаров "Укроборонпрома" синхронно растут с доходами может крыться в искусственном завышении цен в два-четыре раза на запчасти к отремонтированной технике.

Позже в "Укроборонпроме" подтвердили, что расходы на себестоимость продукции концерна действительно выросла на 44% по сравнению с предыдущим годом, и рассказали о причинах этому. Читайте подробнее: В "Укроборонпроме" "зрада": чистый доход вырос на 9 миллиардов.

Напомним также, что в июле-2019 "Укроборонпром" объявил тендер на международный финансовый аудит за 32,5 миллиона.

А 5 сентября стало известно, кто проведет международный аудит "Укроборонпрома".

Экономическая правда