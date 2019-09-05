Стало известно, кто проведет международный аудит "Укроборонпрома"
Международная аудиторская компания "Baker Tilly Ukraine" стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на электронную платформу публичных закупок ProZorro.
Аукцион по отбору компании, которая будет осуществлять комплексный финансовый аудит концерна "Укроборонпром" и предприятий, состоялся 5 сентября 2019 года на электронной платформе ProZorro.
Отмечается, что к аукциону были допущены два участника, которые входят в шестерку крупнейших аудиторских компаний мирового уровня, а именно "Ernst&Young" и "Baker Tilly Ukraine". Обе компании имеют эффективный опыт проведения аудитов предприятий в сфере оборонной промышленности.
"Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна.
В частности, компания "Baker Tilly Ukraine" уже проводила независимый финансовый аудит государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
Проведение международного аудита финансовой деятельности концерна с привлечением международных экспертов гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назвал главной задачей на ближайшую перспективу.
Напомним:
В марте-2019 журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14380000 грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.
Как свидетельствует обнародованное переписки сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30000 долларов получил Олег Гладковський, 10000 - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.
Тогда пресс-служба "Укроборонпрома" назвала манипулятивной информацию о "откате" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".
Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.
Экономическая правда
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