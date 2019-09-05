Стало известно, кто проведет международный аудит "Укроборонпрома"

Международная аудиторская компания "Baker Tilly Ukraine" стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на электронную платформу публичных закупок ProZorro.

Аукцион по отбору компании, которая будет осуществлять комплексный финансовый аудит концерна "Укроборонпром" и предприятий, состоялся 5 сентября 2019 года на электронной платформе ProZorro.

Отмечается, что к аукциону были допущены два участника, которые входят в шестерку крупнейших аудиторских компаний мирового уровня, а именно "Ernst&Young" и "Baker Tilly Ukraine". Обе компании имеют эффективный опыт проведения аудитов предприятий в сфере оборонной промышленности.

"Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна.

В частности, компания "Baker Tilly Ukraine" уже проводила независимый финансовый аудит государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Проведение международного аудита финансовой деятельности концерна с привлечением международных экспертов гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назвал главной задачей на ближайшую перспективу.

Напомним: