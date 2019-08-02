Доходы "Укроборонпрома" превысили расходы на 4 миллиарда

Государственный концерн "Укроборонпром" за 2018 год обеспечил поступление доходов в сумме 45,2 миллиарда гривен. При этом расходы составили 41,6 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сводном отчете о выполнении финансового плана концерном "Укроборонпром", который обнародовал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Таким образом чистый финансовый результат составил 3,6 млрд гривен.

Чистый доход от реализации продукции за 2018 год составил 37,6 млрд гривен против 28,4 млрд гривен в 2017 году.

Вместе с тем расходы на себестоимость продукции также выросли. В 2017 году такие расходы составляли 18,1 млрд гривень, тогда как в прошлом году - 26,1 миллиарда.

"Причина того, что затраты на себестоимость товаров "Укроборонпрома" синхронно растут с доходами может крыться в искусственном завышении цен в два-четыре раза на запчасти к отремонтированной технике, о чем были многочисленные журналистские расследования", - считает Каневский.

Уплата налогов и сборов всех уровней в 2018 году достигла 5,7 млрд гривен.

В прошлом году на предприятиях концерна работало 60 тысяч человек, из которых 103 директора. Средняя зарплата работника составляла 11,1 тысячи гривен, в то время как средняя зарплата директора достигла 80,4 тыс гривен. В целом расходы на оплату труда составили 10 миллиардов гривен.

Напоминаем:

"Укроборонпром" объявил тендер на предоставление услуг независимого аудита госконцерна и его предприятий с привлечением международных экспертов за 32,5 миллиона гривен.

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.

Экономическая правда