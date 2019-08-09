Курс гривни на межбанке приблизился к максимумам этого года

9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,17 - 25,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,17 - 25,21 гривни;

Евро - 28,17 - 28,21 гривни.

Напоминаем:

9 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.

31 июля доллар на межбанке впервые за 3 года стоил менее 25 гривень.

Экономическая правда