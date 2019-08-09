Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни на межбанке приблизился к максимумам этого года

Пятница, 9 августа 2019, 17:55
 

9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,17 - 25,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,17 - 25,21 гривни;

Евро - 28,17 - 28,21 гривни.

Напоминаем:

9 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.

31 июля доллар на межбанке впервые за 3 года стоил менее 25 гривень.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 9 августа 2019, 12:02
Межбанк: гривня продолжает уверенно укрепляться 8 августа 2019, 17:15
Гривня на межбанке сильно укрепилась 7 августа 2019, 19:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!