Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,48 гривні (на 8 серпня - 28,48 гривні).

Нагадуємо:

8 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,27 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар.

Економічна правда