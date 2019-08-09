Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
П'ятниця, 9 серпня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,48 гривні (на 8 серпня - 28,48 гривні).
Нагадуємо:
8 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,27 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар.
Економічна правда
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