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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 9 августа 2019, 12:02
 

9 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,06 - 25,09 гривни;

Евро - 28,03 - 28,05 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,09 - 25,41 гривни. Евро покупают по 28,03 гривни, продают по 28,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,36 - 25,36 гривни, евро - 28,25 - 28,34 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.

8 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,27 гривни за доллар.

Экономическая правда

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