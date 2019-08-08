Новости 8 июля: задержания в деле "Роттердам+", очередное снижение цены на газ, легализация казино

О задержаниях НАБУ в деле "Роттердам+". Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова. Также детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиарда гривен убытков.

Об инвестопроекте ArcelorMittal. Топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды, СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 миллионов долларов.

Об очередном снижении цены на газ. НАК "Нафтогаз Украины" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен за тысячу кубометров.

О рынке земли. Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

О легализации казино. Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине.

О новой программе с МВФ. Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 миллиардов долларов, а ожидаемый срок ее действия - 4 года.

О Большой кольцевой дороге. Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам структурных подразделений Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов. Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

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