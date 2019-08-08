Почему доллар не стоит десять гривень, как показывает индекс бигмака

Британское издание The Economist в июле обнародовало новую оценку индекса бигмака. Курс по индексу остается прочнее фактического, как и для большинства валют мира. Бигмак в Украине в долларах стоит в два с половиной раза дешевле, чем в США. Почему так?

Это начиналось как шутка, но теперь индекс бигмака, который публикует влиятельное издание The Economist, дает пищу для размышлений многим серьезным экономистам.

Индекс сравнивает цены на знаменитый гамбургер из McDonald's в разных странах и рассчитывает такие обменные курсы, при которых они были бы одинаковыми при пересчете на доллар. Согласно июльскими оценками, такой курс составляет 9,93 грн.

Бигмак можно купить в 120 странах. С незначительными исключениями его ингредиенты везде одинаковы. Такие свойства делают бургер "удобоваримым" для так называемого закона одной цены. Абстрагируясь от затрат на транспортировку, налогов и тарифов, этот закон требует одинаковых цен на товары во всех странах.

Предположим, килограмм какого-то ингредиента бургера в США стоит 90 центов, а номинальный обменный курс составляет 26 грн за долл. Тогда закон одной цены утверждает, что этот ингредиент в Украине должен стоить 23,4 грн за кг.

Если бы цена была ниже, то проницательный трейдер мог бы снимать сливки, покупая компонент в Украине и продавая в США. Такая деятельность, известная как арбитраж, повышала бы цену в Украине и действовала бы до тех пор, пока цены не сравняются.

Паритет покупательной способности — один из базовых рецептов международной экономики. Он предусматривает, что потребительские цены в разных странах должны приближаться друг к другу с течением времени. На практике же часто бывает иначе. Цены в развивающихся экономиках могут не приближаться друг к другу на протяжении десятилетий.

Экономическая литература признает паритет покупательной способности обманчивым для переходных экономик, поскольку валюты таких стран чаще всего "недооценены".

То есть обычно валютная сумма денег в развивающихся странах позволяет купить больше товаров, чем в развитых странах. К тому же о паритете можно было бы говорить, если бы готовый бигмак просто беспошлинно пересекал границы, но он "собирается" в каждом ресторане отдельно.

Почему индекс бигмака — экономический софизм? Почему его нельзя использовать для определения "справедливого" курса, хотя именно так его иногда подают?

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Бигмак в Украине

Первый McDonald's в Украине открылся в мае 1997 года, а вот расчет индекса бигмака для Украины дебютировал в мае 2004 года с аппетитными 2,5 грн за долл. Официальный курс тогда был 5,33 грн. На графике видно, что курс по индексу бигмака оставался существенно ниже фактического на протяжении всей истории наблюдений.

Более того, за 15 лет наблюдений это отклонение возросло. Другими словами, цена доллара в гривне росла быстрее, чем цена гамбургера. Однако это не означает слишком дорогой доллар, скорее — относительно дешевый бигмак в Украине.

В целом покупательная способность гривни выше, чем об этом свидетельствует номинальный обменный курс. В июле 2019 года бигмак в США стоил 5,74 долл, а в Украине — 57 грн или 2,2 долл. Итак, в Украине за те же деньги можно купить в 2,5 раза больше гамбургеров. Во многом это справедливо и для общей потребительской корзины.

Покупательная способность гривни напрямую не зависит от обменного курса, но снижается с ростом цен на товары в корзине, то есть потребительской инфляцией.

Красная линия на графике отражает такой курс гривни, при котором цены на бигмак в Украине и в США были бы одинаковыми, то есть в паритете. Фактический обменный курс превышает курс по паритету. За последние 15 лет отклонение возросло

Почему же бигмак в Украине дешевле? Это обусловлено тремя причинами.

Первая — факторы производства, которые не торгуются. В цену бигмака закладываются расходы на аренду помещения, коммунальные услуги и зарплаты — факторы производства, которые невозможно перевезти через границу. Эти расходы, как правило, ниже в странах с развивающимися рынками, к которым принадлежит и Украина.

Причина — в низкой производительности этих факторов производства, по сути — дохода, который генерирует в среднем по Украине один работник на 1 кв м помещения.

Такая производительность будет расти параллельно с инвестициями в физический и человеческий капитал. Цены на гамбургеры сблизятся, когда производительность в Украине вырастет до американской. Усиление позиции в индексе бигмака происходит либо благодаря укреплению номинального обменного курса, либо благодаря быстрому росту цен.

Вторая — торговые барьеры. Даже при одинаковых ценах на все факторы производства цены в разных странах будут отличаться из-за затрат на транспорт, налогов, торговых тарифов и квот — некоторые страны ограничивают импорт аграрной продукции для защиты внутреннего производителя. Такие меры повышают стоимость продуктов питания в этих странах и завышают оценки стоимости их валют.

Соответственно, оценки для стран — аграрных экспортеров оказываются заниженными.

Третья — рыночное ценообразование. McDonald's работает на конкурентном рынке, где цена во многом зависит от спроса на гамбургеры. Его же обусловливают культура потребления и платежеспособность потребителей. Бигмак просто стоит меньше там, где за него не готовы больше заплатить.

Международные сравнения

Как мы выяснили, бигмак в Украине в июле 2019 года стоил 39% от его цены в США. По терминологии индекса, это означает "недооценку" на 61%. В международном меню более дешевыми опциями являются румынский лей или российский рубль с недооценкой 62% и 65% соответственно. Зато единственной (!) "переоцененной" валютой из всех исследуемых является швейцарский франк.

Синие и красные треугольники показывают, как усилилась или ослабла позиция валюты по отношению к доллару за последний год. Большинство валют "недооценены" и стали такими еще больше в течение последнего года

По методологии индекса бигмака, почти все валюты "недооценены" по отношению к доллару и евро (на 20%). Более того, треть исследуемых валют "недооценены" на 50% или более. К таким относятся, в частности, польский злотый, турецкая лира, молдавский и румынский лей, азербайджанский манат.

Большинство валют продолжают терять позиции. Это связано как с их номинальной девальвацией относительно доллара, так и с подорожанием бигмака в Соединенных Штатах.

Гривня за последний год несколько повысила свою позицию в рейтинге. Это произошло вследствие двух причин: цена бигмака в Украине выросла на 14%, с 50 грн до 57 грн, а номинальный обменный курс укрепился на 1,6%.

Роль производительности производства

Индекс бигмака показывает обменные курсы, которые могли бы сложиться при одинаковой производительности труда в развивающихся странах. В реальности производительности разные. Это самая важная причина различных цен и отклонений обменных курсов по индексу от фактических.

Скорректировать индекс можно, учитывая разницу в размере ВВП на душу населения для разных стран. Этот показатель является мерой производительности, поскольку отражает, сколько добавленной стоимости в среднем производит один человек. Результаты — на графике. ВВП взят в долларовом эквиваленте за 2018 год, цена — в долларах в июле 2019 года.

Точки на графике показывают связь между ценой бигмака и ВВП на душу населения в стране (в долларах). Точки над линейным трендом означают, что цена бигмака выше, чем о том свидетельствует уровень производительности производства, и наоборот

Линейный тренд демонстрирует, как с увеличением производительности растет цена бигмака. Рост ВВП на душу населения на 1 тыс долл соответствует большей цене гамбургера на 5 центов. При таком измерении цена в Украине должна составлять 2,32 долл, что близко к реальности.

Соседями Украины на графике являются Молдова и Азербайджан. Цены там близки к тренду, то есть для них исчезает "недооценка", которую показывал индекс на графике.

Цена же гамбургера в Румынии ниже тренда, поэтому определенная "недооценка" сохраняется. Однако для скорректированного на ВВП индекса она сокращается до 20%. С другой стороны, гамбургеры в ЕС и США несколько дороже, чем об этом свидетельствует производительность.

McDonald's не раскрывает секрет соуса бигмака, однако тайна крепкого обменного курса раскрыта. Это рост производительности производства.

Антон Груй, начальник отдела моделирования управления макроэкономического моделирования и прогнозирования НБУ, Экспертная платформа

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