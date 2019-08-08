СБУ разморозила инвестиционный проект "ArcelorMittal Кривой Рог" на 150 миллионов долларов

Топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" встретились с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента и договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды, СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия 8 августа.

Отмечается, что "ArcelorMittal Кривой Рог" в ближайшие 5 лет инвестирует более 1,8 млрд долларов в глобальную модернизацию предприятия, что позволит сократить выбросы в атмосферу на 50-55%.

"Кроме этого, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду по итогам визита главы государства в Кривой Рог 12 июля. План был передан лично президенту во время встречи, он предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Также на предприятии заявили, что получили возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3).

"В частности, восстановлены пуско-наладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК ("Экоцид")", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долл.

Вместе с тем, секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook, комментируя обыски на "АрселорМиттал", назвал их "тревожным вызовом".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

17 июля СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и. о. главы СБУ Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицало обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляло об убытках в 1 млн долл по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.

Экономическая правда