Закрытие межбанка: гривня укрепилась

6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,52 - 25,55 гривни;

Евро - 28,52 - 28,55 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 20 копеек, установив его на 6 августа на уровне 25,73 гривны за доллар.

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.

5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.

Экономическая правда