Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Вторник, 6 августа 2019, 17:43
6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,52 - 25,55 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,52 - 25,55 гривни;
Евро - 28,52 - 28,55 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 20 копеек, установив его на 6 августа на уровне 25,73 гривны за доллар.
5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.
5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.
Экономическая правда
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