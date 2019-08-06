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Курс валют: гривня снизилась к доллару на 40 копеек за 2 дня

Вторник, 6 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 20 копеек, установив его на 6 августа на уровне 25,73 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,78 гривни (на 5 августа - 28,36 гривни).

Напоминаем:

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.

5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.

Экономическая правда

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