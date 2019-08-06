Курс валют: гривня снизилась к доллару на 40 копеек за 2 дня
Вторник, 6 августа 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 20 копеек, установив его на 6 августа на уровне 25,73 гривны за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,78 гривни (на 5 августа - 28,36 гривни).
Напоминаем:
5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.
5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua