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Гривня на межбанке плавно обесценивается

Понедельник, 5 августа 2019, 17:45
 

5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,63 - 25,67 гривни;

Евро - 28,65 - 28,69 гривни.

Напоминаем:

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 5 августа на уровне 25,53 гривны за доллар.

Экономическая правда

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