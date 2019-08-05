Гривня на межбанке плавно обесценивается
Понедельник, 5 августа 2019, 17:45
5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,63 - 25,67 гривни;
Евро - 28,65 - 28,69 гривни.
Напоминаем:
5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 5 августа на уровне 25,53 гривны за доллар.
Экономическая правда
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