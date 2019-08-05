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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 5 августа 2019, 11:22
 

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,71 - 25,76 гривни;

Евро - 28,61 - 28,66 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,53 - 25,82 гривни. Евро покупают по 28,27 гривни, продают по 28,78 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,71 - 25,78 гривни, евро - 28,48 - 28,62 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 5 августа на уровне 25,53 гривны за доллар.

2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривни за доллар.

2 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривны за доллар.

Экономическая правда

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