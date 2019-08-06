Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,67 - 25,71 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,59 - 25,62 гривни;
Евро - 28,69 - 28,72 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,52 - 25,84 гривни. Евро покупают по 28,45 гривни, продают по 28,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,69 - 25,74 гривни, евро - 28,63 - 28,77 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 20 копеек, установив его на 6 августа на уровне 25,73 гривны за доллар.
5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривни за доллар.
5 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,63 - 25,67 гривны за доллар.
Экономическая правда
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