РФ компенсировала Беларуси часть потерь от поставок "грязной" нефти

Часть потерь из-за ситуации с некачественной российской нефтью компенсирована, вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым.

Об этом заявил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси - стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти – компенсированы", - сказал Рыбаков.

"Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", - заявил он.

Вместе с тем остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти.

"Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", - отметил глава "Белнефтехима".

Напоминаем:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.

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