Украина уже запасла 18 миллиардов кубометров газа - Коболев

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 18,026 миллиарда кубометров.

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Осталось добавить до начала отопительного сезона еще 2 млрд. куб. м", - сообщил Коболев.

Напомним, что опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа.

Ранее Коболев также заявлял о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Напомним:

После завершения отопительного сезона наша страна увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

В начале июня Укртрансгаз предупреждал о преддефолтной ситуации на рынке газа.

По состоянию на 10 июня Украина запасла на 20% больше газа, чем годом ранее.

Экономическая правда