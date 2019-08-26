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Туристический поток в украинские Карпаты растет, основная причина тому - стабильные цены на проживание.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает НВ Бизнес.

Так, с начала года количество украинских туристов на Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%, рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук.

"Главная причина - стабилизация цен, которая наблюдается на курортах Западной Украины впервые за несколько лет", - отметил он.

Кроме украинцев, на отдых на Закарпатье приезжают и туристы из соседних стран.

"На уикенд приезжают чехи, словаки, венгры. На обратном пути они закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах Восточной Европы", - рассказал руководитель одного из санаторных комплексов на Закарпатье.

Что касается цен на проживание, то они в этом году не росли.

"В частном секторе цены стартуют от 200 грн, а в отелях - от 500 грн с человека в сутки", - рассказала менеджер агентства "Карпаты Travel" Надежда Якубьяк.

При этом некоторые отели предоставили скидки в размере 10% на проживание, рассказал директор одной из туристических компаний.

"Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году они не смогли увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше", - сообщил он.

Кроме того, в последние годы в Карпатах появилось большое количество новых коттеджей, которые сдаются в аренду.

Также украинцы начали выбирать отдых в Карпатах, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция.

"Отели на курортах Анталии, Мармариса и Бодрума в этом году перешли на расчеты в евро, что привело к росту цен в среднем на 20%. Сейчас приобрести недельный тур в отель пять звезд на первой линии дешевле 1 тыс. долл на двоих практически невозможно", - сообщил он.

Вслед за Турцией цены стали поднимать и в Египте.

Количество иностранцев увеличивается и благодаря развитию аэропорта Львова. Напомним, что в июне его услугами воспользовалось 227,4 тыс. пассажиров, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода.

Напомним:

Весной Кабинет министров принял концепцию развития украинских Карпат в четырех областях страны.

Как отмечалось, не развивая туристическую инфраструктуру, Украина недополучает от туризма до 10 млрд долларов ежегодно.

22 июля президент подписал указ о развитии украинских Карпат.

Экономическая правда