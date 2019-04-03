Як планують розвивати Карпатський регіон: від інфраструктури до туризму

Кабінет міністрів ухвалив концепцію розвитку гірських територій українських Карпат у чотирьох областях країни, що передбачає розбудову інфраструктури, розвиток туристичного потенціалу та формування конкурентної економіки у регіоні.

Про це повідомив на власній сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"На Уряді прийняли концепцію розвитку гірських територій українських Карпат на 2019-2027! Ключове завдання — перетворити гірські території на успішні та інвестиційно привабливі", — написав Зубко.

Він додав, що йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку області.

"Ми пропонуємо нові підходи до розвитку інфраструктури, медицини, туризму, започаткування нових виробництв, створення робочих місць, посилення економічної співпраці і освітнього напряму, підвищення транспортної та інформаційної доступності, активізації міжрегіонального і транскордонного співробітництва", — пояснив віце-прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що маршрутна карта, закладена у концепції, наблизить виконання стратегії ЄС щодо Карпатського регіону. Це, в свою чергу, дасть поштовх вивести гірські райони на якісно новий рівень, підкреслив віце-прем'єр.

Концепція містить 4 основних пріоритети:

формування конкурентної економіки гірських територій;

розбудова транспортної, виробничої та соціальної інфраструктури;

розвиток туристичного потенціалу;

забезпечення екологічної безпеки.

"Переконаний, що розвиток гірських територій українських Карпат – потужний додатковий потенціал України", — резюмував Зубко.

Нагадаємо, в квітні минулого року Рада схвалила мораторій на рубку лісу на схилах Карпат.

Економічна правда