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Президент подписал указ о развитии украинских Карпат

Понедельник, 22 июля 2019, 14:31

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О развитии региона украинских Карпат" и обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить государственную программу развития этого региона на ближайшие два года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат", - говорится в сообщении.

Глава государства обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020 - 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

Весной Кабинет министров принял концепцию развития украинских Карпат в четырех областях страны.

Как отмечалось, не развивая туристическую инфраструктуру, Украина недополучает от туризма до 10 млрд долларов ежегодно.

Экономическая правда

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