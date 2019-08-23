Еще более 60 городов и сел подключены к 4G

Национальный телеком-оператор "Киевстар" подключил к 4G-связи еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Киевстар увеличил территорию связи 4G в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Так, скоростной мобильный интернет по технологии LTE появился в 69 населенных пунктах, в частности, Канев, Ватутино, Сквира, Решетиловка, Телешовка, Ивано-Франково,

Лисичево и др.", - говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время сеть 4G Киевстар работает в 6680 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,6 млн человек, или 69% населения Украины.

"Возможностями 4G связи уже воспользовалось почти 6 млн абонентов Киевстар, а объемы дата-трафика в сети в первом полугодии 2019 года достигли 274 Петабайта, вдвое больше, чем год назад. При этом более половины всего дата-трафика обслуживается сетью 4G", - заявили в компании.

Сообщается, что Киевстар в первом полугодии 2019 года установил 2990 новых базовых станций для увеличения территории 4G, и для этого инвестировал более 2 млрд грн.

Чтобы пользоваться услугами 4G, абоненту необходимо иметь смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также заменить старую SIM-карту на современную USIM-карту. Получить новую карту можно бесплатно в любом из магазинов Киевстар.

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Напомним:

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц для обеспечения эффективного использования радиочастот каждым.

В Украине продолжают внедрять 4G. Так, 12 марта был объявлен очередной тендер на внедрение этой связи.

В то же время в США уже запускают первую общедоступную сеть 5G.

Экономическая правда