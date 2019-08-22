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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 22 августа 2019, 11:20
 

22 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,00 - 25,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,00 - 25,03 гривни;

Евро - 27,77 - 27,81 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,04 - 25,30 гривни. Евро покупают по 27,69 гривни, продают по 28,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,17 - 25,25 гривни, евро - 27,78 - 27,95 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 августа на уровне 25,20 гривни за доллар.

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

21 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

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