Гривня на закрытии межбанка еще немного укрепилась

21 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,12 - 25,15 гривни;

Евро - 27,88 - 27,91 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 августа на уровне 25,13 гривни за доллар.

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

Экономическая правда