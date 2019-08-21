Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,16 - 25,19 гривни;

Евро - 27,91 - 27,94 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,10 - 25,34 гривни. Евро покупают по 27,74 гривни, продают по 28,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,23 - 25,29 гривни, евро - 27,93 - 28,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 августа на уровне 25,13 гривни за доллар.

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,14 гривни за доллар.

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.