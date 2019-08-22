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Официальный курс: доллар и евро подорожали

Четверг, 22 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 августа на уровне 25,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,99 гривни (на 21 августа - 27,84 гривни).

Напоминаем:

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

21 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,15 гривни за доллар.

Экономическая правда

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