Новости выходных: будущее "евроблях" и конфликт НБУ и "Ощадбанка"

О чем все говорили на выходных?

О конфликте НБУ и Ощадбанка. Члены Наблюдательного совета "Ощадбанка" считают решение НБУ о дисквалификации пяти членов наблюдательного совета финучреждения беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков.

О финансировании городов. В Министерстве финансов заявили, что пока не получали от Кабмина поручение обеспечить финансирование Государственного фонда регионального развития с августа.

О фискальной прозрачности. Государственный департамент США не внес Украину в перечень стран, удовлетворяющих минимальные требования фискальной прозрачности.

О картельном сговоре. АМКУ начал расследование по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий ряда компаний с участием Минэнергоугля при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ.

О будущем "евроблях". Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

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"Покупай китайское!" Какие смартфоны выбирают украинцы

Треть смартфонов украинцы покупают в кредит, наибольшим спросом пользуется ценовая категория 4 800 грн, растет спрос на китайские бренды.