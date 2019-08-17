В "Ощадбанке" шокированы дисквалификацией 5 членов Набсовета

Члены Наблюдательного совета "Ощадбанка" считают решение Национального банка о дисквалификации пяти членов наблюдательного совета финучреждения беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков.

Об этом говорится в совместном заявлении членов Наблюдательного совета.

"Мы шокированы и обеспокоены решением НБУ дисквалифицировать 5 членов наблюдательного совета. Пять высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией были дисквалифицированы квалификационной комиссией НБУ без объяснения причин", - говорится в обращении.

"В условиях отсутствии объяснений можно сделать вывод только из опубликованного релиза НБУ, что реальной причиной дисквалификации кандидатур стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным", - отмечается в сообщении.

"Мы ожидали, что в соответствии с общепризнанными стандартами объективности и надлежащего проведения процесса комиссия НБУ обнародует причины, по которым 5 из нас были дисквалифицированы, чтобы позволить нам хотя бы опровергнуть эти возражения", - заявили члены Наблюдательного совета.

Как отмечается, даже дискреционные полномочия должны осуществляться не в самовольной манере, а в соответствии с критериями справедливости.

"Мы твердо уверены, что решение квалификационной комиссии НБУ не имеет никаких правовых оснований, является предвзятым и необъективным. Мы обратились с официальным письмом в Совет НБУ с требованием предотвратить эти ненадлежащие действия в отношении членов наблюдательного совета системного украинского банка", - говорится в обращении.

"Это принципиальное дело, чтобы действия конкретных должностных лиц НБУ в этой ситуации не помешали его авторитету, как независимого банковского регулятора", - добавили в "Ощадбанке".

Напомним:

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

В июле членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал Юрий Храмов.

Накануне Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Экономическая правда