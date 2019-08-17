Минфин: поручение обеспечить финансирование городам с августа не поступало

В Министерстве финансов заявили, что пока не получали от Кабмина поручение обеспечить финансирование Государственного фонда регионального развития с августа.

Об этом ЭП официально сообщили в Министерстве финансов.

"23-го июля в КМУ поступило обращение от Офиса Президента по поводу временной приостановки выделения средств соответственно 5 и 10 июля. На это обращение вице-премьер-министр Степан Кубив 8 августа дал поручение Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерству финансов проработать соответствующий вопрос (до 4-го сентября)", - рассказали в министерстве финансов.

На заседании правительства 14 августа Кабинет министров поручил Минрегиону обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития.

"Пока соответствующее протокольное поручение правительства в Министерство финансов не поступило", - уточнили в пресс-службе.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

На своей странице в Фейсбуке руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

В Офисе президента в ответ на запрос ЭП ответили, что временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты.

Галина Калачова, ЭП