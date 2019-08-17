Минфин: поручение обеспечить финансирование городам с августа не поступало
В Министерстве финансов заявили, что пока не получали от Кабмина поручение обеспечить финансирование Государственного фонда регионального развития с августа.
Об этом ЭП официально сообщили в Министерстве финансов.
"23-го июля в КМУ поступило обращение от Офиса Президента по поводу временной приостановки выделения средств соответственно 5 и 10 июля. На это обращение вице-премьер-министр Степан Кубив 8 августа дал поручение Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерству финансов проработать соответствующий вопрос (до 4-го сентября)", - рассказали в министерстве финансов.
На заседании правительства 14 августа Кабинет министров поручил Минрегиону обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития.
"Пока соответствующее протокольное поручение правительства в Министерство финансов не поступило", - уточнили в пресс-службе.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.
На своей странице в Фейсбуке руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.
В Офисе президента в ответ на запрос ЭП ответили, что временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты.
Галина Калачова, ЭП
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