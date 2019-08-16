Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
16 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,12 - 25,13 гривни;
Евро - 27,85 - 28,86 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,09 - 25,38 гривни. Евро покупают по 27,84 гривни, продают по 28,31 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,21 - 25,30 гривни, евро - 27,99 - 28,17 гривни.
Напомним:
15 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
15 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 15 августа на уровне 25,25 гривни за доллар.
Экономическая правда
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