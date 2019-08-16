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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 16 августа 2019, 11:13
 

16 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,12 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,12 - 25,13 гривни;

Евро - 27,85 - 28,86 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,09 - 25,38 гривни. Евро покупают по 27,84 гривни, продают по 28,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,21 - 25,30 гривни, евро - 27,99 - 28,17 гривни.

Напомним:

15 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

15 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 15 августа на уровне 25,25 гривни за доллар.

Экономическая правда

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