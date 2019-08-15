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Курс валют: гривня просела

Четверг, 15 августа 2019, 08:55
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 15 августа на уровне 25,25 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,25 гривни (на 14 августа - 28,21 гривни).

Напоминаем:

14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,21 - 25,24 гривни за доллар.

14 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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