Курс валют: гривня просела
Четверг, 15 августа 2019, 08:55
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 15 августа на уровне 25,25 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,25 гривни (на 14 августа - 28,21 гривни).
Напоминаем:
14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,21 - 25,24 гривни за доллар.
14 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
Экономическая правда
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