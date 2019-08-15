Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

15 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,38 - 25,41 гривни;

Евро - 28,30 - 28,33 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,23 - 25,50 гривни. Евро покупают по 28,03 гривни, продают по 28,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,31 - 25,44 гривни, евро - 28,15 - 28,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 15 августа на уровне 25,25 гривни за доллар.

14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,21 - 25,24 гривни за доллар.

14 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Экономическая правда