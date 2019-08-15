Гривня на закрытии межбанка укрепилась
Четверг, 15 августа 2019, 17:09
15 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,18 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,15 - 25,18 гривни;
Евро - 27,95 - 27,98 гривни.
Напомним:
15 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 15 августа на уровне 25,25 гривни за доллар.
Экономическая правда
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