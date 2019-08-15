Гривня на закрытии межбанка укрепилась

После смены власти в Украине позиции Игоря Коломойского на рынке нефтепродуктов значительно усилились. Зато конкуренты группы "Приват" один за другим начали сталкиваться с проблемами.(укр)

Гибкие офисные решения стали альтернативой традиционному офису, и мы видим, как стремительно растет спрос на них по всему миру. По данным исследования Cushman&Wakefield, количество коворкингов в мире увеличилось с 1 130 в 2011 году до 13 800 в 2017 году. Украина следует за глобальными тенденциями такими же стремительными темпами.