"Укрпочта": тарифы на доставку прессы вырастут в 2020 году

С 1 января тарифы на доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" вырастут в среднем на 12%-15%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Для обеспечения минимального уровня себестоимости и стабильной работы национального почтового оператора тариф изменится в среднем на 12%-15%", - подчеркнули в компании.

И добавили, что Министерство инфраструктуры уже обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту".

Среди причин роста тарифа в компании назвали падение тиражей печатной прессы, которые, как прогнозирует "Укрпочта", и в дальнейшем будут падать из-за цифровизации и сокращения количества жителей страны, особенно сел, которые являются основными подписчиками. Однако в компании пообещали сделать все возможное, чтобы их удержать.

"Запускается онлайн подписка, предоставляются скидки, работает мотивация для сотрудников, усиливается контроль качества. Однако тарифы будут расти с увеличением зарплаты сотрудников, потому что эти расходы не на кого переложить", - заявили в компании.

И подчеркнули, что "Укрпочта" не имеет господдержки на доставку прессы. Поэтому изменение тарифов, считают в компании, должно обеспечить минимальную рентабельность предоставления этой услуги.

В следующем году на увеличение расходов "Укрпочты" и рост себестоимости доставки печатных СМИ существенно повлияет и ряд факторов: ожидаемое увеличение размера минимальной зарплаты, рост на уровне 9% индекса цен производителей, работы которых использует "Укрпочта" для предоставления услуг почтовой связи.

Кроме этого, на увеличение расходов повлияет также инфляция, повышение стоимости аренды помещений, рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги.

"Укрпочта" доставляет печатные издания в 30 тыс. населенных пунктов Украины. В доставке периодических изданий задействованы почти 31 тыс. почтальонов и около 3 тыс. ед. автотранспорта. Перевозки почты и печатных изданий проводятся по более чем 3,1 тыс. почтовым маршрутам общей протяженностью более 311,8 тыс. км. Стоимость услуг по распространению периодического печатного издания по подписке составляет в среднем 20% от общей стоимости издания.

Напомним:

В июле-2019 "Укрпочта" запустила доставку субсидий наличными.

В апреле-2019 "Укрпочта" предупредила, что повысит тариф на две категории международных отправлений.

По состоянию на июль "Укрпочта" выплатила почти 5 млрд монетизированных субсидий.

Экономическая правда