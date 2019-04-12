"Укрпочта" повысит тариф для двух категорий международных отправлений

"Укрпочта" с 1 мая обновит тарифы для двух категорий международных отправлений — "мелкого пакета" и "мешка М", они будут доставляться по цене 0,5 доллара за каждое отправление.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

Тарифы на другие виды международных отправлений, в том числе заказные письма и бандероли, останутся без изменений, подчеркнули в "Укрпочте".

"Это при том, что для "Укрпочты" в 2019 году увеличился тариф на авиаперевозки отправлений и выросли ставки взаиморасчетов с другими почтами — членами Всемирного почтового союза", — отметили в компании.

Напомним:

В конце 2018 года "Укрпочта" повысила тариф на 15%.

Как сообщалось в марте 2019 года, "Укрпочта" поднимет зарплаты почтальонам.

Экономическая правда