Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,21 - 25,24 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,21 - 25,24 гривни;
Евро - 28,18 - 28,22 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,12 - 25,40 гривни. Евро покупают по 28,00 гривни, продают по 28,44 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.
13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.
13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
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